Seferihisar'da 41 kaçak göçmen kurtarıldı
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Seferihisar'da 41 kaçak göçmen kurtarıldı

15.02.2021 20:26 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:30
Seferihisar'da 41 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 kaçak göçmeni kurtardı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Şubat saat 23.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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