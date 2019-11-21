Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

21.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:42

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Seferihisar'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Ş.B. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA