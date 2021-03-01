Seferihisar'da 2 ambulans hizmete alındı
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Seferihisar'da 2 ambulans hizmete alındı

01.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:44
Seferihisar'da 2 ambulans hizmete alındı

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçede 2 yeni 112 ambulansının göreve başladığını bildirdi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçede 2 yeni 112 ambulansının göreve başladığını bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada ilçe halkından gelen ambulans taleplerini İl Sağlık Müdürlüğüne ilettiklerini, hızla olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

Yeni ambulansların Seferihisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna gönderildiğini ifade eden Aydın, "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Burak Öztop ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erkan Güvenç başta olmak üzere emeği geçen herkese vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederim. 112 ambulanslarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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