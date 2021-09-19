Seferihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
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Seferihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
Seferihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Rahmi Çınar, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Seferihisar Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Feridun Çağlayan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Mesut Kaymaz gerçekleştirdi.

Törenin ardından gaziler onuruna yemek verildi.

Seferihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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