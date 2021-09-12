Seferihisar'da 11 Eylül coşkusu - Haberler
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Seferihisar'da 11 Eylül coşkusu

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Seferihisar'da 11 Eylül coşkusu

Seferihisar Belediyesi'nin Seferihisar'ın Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü için hazırladığı etkinlikler Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Seferihisar Belediyesi'nin Seferihisar'ın Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü için hazırladığı etkinlikler Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Kurtuluş gününe özel 2 gün boyunca devam eden etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi Çağan Irmak Salonu'nda açılan Geldikleri Gibi Giderler" temalı Atatürk resimleri sergisi ile devam etti.

Seferihisar'da Göksel rüzgarı

Sevilen sanatçı Göksel 11 Eylül akşamında şarkılarını Seferihisarlılar için söyledi. Binlerce insan ellerindeki Türk Bayraklarıyla şarkılara coşkuyla eşlik ederek tek yürek oldu. Pazar yerinde gerçekleşen konserde binlerce Seferihisarlı hep birlikte marşlar söyledi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar'a yakışır bir doğum günü kutlandığını belirterek konser sonunda Seferihisar Çocuk Belediyesi Başkanı Arda Aydoğdu ile birlikte Göksel'e çiçek ve üretici kadınların ellerinden kaatı sanatı ile yapılmış Atatürk tablosu hediye etti.

Konser öncesi barkovizyonda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler, devam etmekte olan hizmetler yayınlanırken Başkan Yetişkin "Kurtuluş günümüzde coşkumuza ortak olarak bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Barkovizyonda yayınladığımız videodada gördüğünüz gibi, göreve geldiğimiz günden itibaren el ele kol kola vererek çok şey başardık. Seferihisar'da yaşayan güzel insanlar… Bağımsızlığın ve özgürlüğün ruhunu nesilden nesile aktarmayı kendimize ilke edinerek tarihsel sorumluluğumuzu her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar başta Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar'ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Bey Paşa ve silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyoruz. Emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. " dedi.

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