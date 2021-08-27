Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu 12 branş ile devam ediyor
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Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu 12 branş ile devam ediyor

Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu 12 branş ile devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplam 12 branş ile başlayan Yaz Spor Okulu'nun dersleri 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren büyük bir hızla devam ediyor.

Seferihisar'da yaşayan çocukların yaz tatillerini fiziksel aktiviteler ile eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini amaçlayan Yaz Spor Okulu, bini aşkın öğrencinin katılımıyla 2021 yazının sonuna yaklaştı.

Seferihisar Belediyesi bünyesinde açılan Yaz Spor Okulu'nda alanlarında uzmanantrenör ve eğitmenler eşliğinde 4 -15 yaş arası öğrenciler için tenis, basketbol, bale, voleybol, futbol, cimnastik, yüzme, taekwondo, plaj futbolu, sörf, yelken ve kano branşlarında dersler sürdürülüyor.

"Deniz kenti Seferihisar'ımızda su sporlarından en az bir tanesi yapmayan çocuk kalmayacak"

Seferihisar Belediyesi Teos Yat Yelken Kulübü işbirliği Yaz Spor Okulu'na su sporları bünyesinde yelken ve kano branşlarını ekledi.

Başkan Yetişkin "Deniz kenti Seferihisar'ımızda su sporlarından en az bir tanesi yapmayan çocuk kalmasın istedik. Tüm branşlarda alanlarında uzmanve yetkin antrenörlerimizle çocuklarımızın sporla iç içe bir yaz geçirmeleri sağlıyoruz. Her sene farklı branşlar ekleyerek çocuklarımıza yeni dünyaların kapılarını açmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.?

Kaynak: Bültenler

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