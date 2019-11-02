Seferihisar Belediyesi Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanında

02.11.2019 11:19

Olayların büyümesini araya giren jandarma ve zabıta ekipleri önledi.

Olayın ardından il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.

Aynı zamanda Seferihisar'ın kardeş ilçesi olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yapılan saldırıyı kınayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Kadınlara yönelik şiddet insan haklarının ciddi bir ihlalidir, az gelişmiş veya gelişmemiş kültürlerde maalesef bu şiddet günümüzde de yaygındır. Tacizin veya kadınlara yönelik şiddetin normal ve kabul edilebilir olduğu algısı yanlıştır ve değişmek zorundadır ve değişecektir. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, tarihimizin en önemli gününde böyle bir saldırıya maruz kalmasından ötürü üzüntümüz büyüktür. Kendi şahsım ve Seferihisar Belediyesi olarak her zaman kendisinin yanındayız. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına, toplumsal aydınlanmaya erişinceye kadar Seferihisar Belediyesi olarak çalışmalarımızı sıklaştıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler