Seferihisar Belediyesi'nin Aile Danışmanlığı hizmetine yoğun ilgi

İki aydır çalışmalarına devam eden Aile Danışmanlığı Birimi ebeveyn, ergen, yetişkin ve çift terapisi alanlarında hizmet veriyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; "Halkımız bir yandan pandemi bir yandan hayat pahalılığı gündemleri ile bunalmış halde. Özellikle son bir yılda Türkiye'deki intihar haberlerini derin üzüntü ile izledik. Bir şehrin huzur içinde olması için öncelikle bireylerin huzurunu sağlamalıyız. Hem belediye başkanı hem de bir Seferihisarlı olarak hemşehrilerimin ve özellikle genç kardeşlerimin yalnız olmadıklarını bilmeleri için bu hizmeti gerekli gördüm. Tüm terapi ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlandığı Aile Danışmanlığı Birimi'ne ihtiyacı olduğunu hisseden tüm vatandaşlarımızın başvurmasını diliyorum.'' dedi.

Kadın ve gençlerin yanısıra yetişkin erkek danışanlarının da oldukça fazla olduğunu belirten Uzman Aile Danışmanı Şükran Tozduman; ''Bu zorlu günlerde ailelerin sağlıklı bir ortama sahip olmaları için ebeveyn, ergen ve yetişkin terapilerimize devam ediyoruz. Ayrıca ilçemizde hepimizi derinden etkileyen genç intihar vakalarıyla ilgili bu konuda hassasiyet oluşturan, eğilim gösteren ve birimimize başvuran gençler ve ailelerimizle titizlikle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Henüz iki aydır çalışmaya başlamamıza rağmen aldığımız yoğun talep nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğimizi gösteriyor. Tüm danışanlarım adına bir kez daha başkanımıza tüm destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ocak ayı içinde 100 danışanın yararlandığı Aile Danışmanlığı Birimi'nden randevu almak isteyen vatandaşlar 444 7 743, 444 7 250numaralarını arayabilir veya sosyal medyadan @ailedanismanligisefbel adresine mesaj gönderebilir.

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