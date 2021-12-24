Seferihisar Belediyesi'nden ücretsiz "Aile Danışmanlığı" hizmeti

Seferihisar Belediyesi Zenşiye Güler Kent Belleği ve Anı Evi'nde aile danışmanlığı hizmetine başladı.

Kent Belleği ve Anı Evi'nde Kadın Danışma Merkezi bünyesinde alanında uzman aile danışmanı ve psikolog ile ücretsiz terapi hizmeti sunuluyor.

Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde verilen hukuksal, psikolojik, sosyal destek hizmetlerine bir kalem daha eklenerek aile danışmanlığı bölümü çalışmalarına başladı.

Psikolojik destek herkesin hakkı

Başkan Yetişkin " Kadın ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetimiz bizim en önem verdiğimiz konu, ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla başlattığımız yeni Aile Danışmanlığı hizmetimizden Seferihisar'da ikamet eden tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabilecek. Görevli kadromuz bireylere ya da gruplara yönelik koruyucu, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici tüm program ve çalışmaları büyük bir özenle gerçekleştiriyor. Büyük bir geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte psikolojik destek herkesin hakkı diyerek yola çıktık. Kent Belleği ve Anı Evi'nde hizmete başlayan Aile Danışmanlığı'na ulaşarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Tüm vatandaşlar Seferihisar Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve ailedanismanisefbel instagram adresinden randevularını oluşturabilir.

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