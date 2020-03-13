Seferihisar Belediyesi'nden Koronavirüs Önlemi Seferihisar Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsüne karşı ilçegenelinden dezenfektasyon çalışmaları başlatıldı.

Temizlik işleri müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ilçede bulunan Seferihisar Belediyesi ve Çocuk Belediyesi binaları, camiler, parklar, okullar da dezenfeksiyonçalışmaları başladı.Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik işleri müdürlükleri tarafından özel olarak kurulan ekip Seferihisar'da dezenfekte edilmemiş yer kalmayana kadar çalışacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, " Seferihisar'da özellikle camilerimizde ve okullarımızda rutin olarak ilaçlama çalışmalarını yapıyorduk, ama bugünlerde Koronavirüs'ekarşı önlemlerimizi arttırdık. Seferihisar'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu her yerde, okullarda camilerimizde özel virüs ilaçları kullanarak dezenfekte işlemlerine başladık, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz, ayrıca vatandaşlarımız belediyemizin halk marketinde uygun fiyatlarda hijyen mendilleri ve kolonya bulabilirler.

Kaynak: Bültenler