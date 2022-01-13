Seferihisar Belediyesi'nden ibadethanelere 'özel' ilgi - Haberler
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Seferihisar Belediyesi'nden ibadethanelere 'özel' ilgi

Seferihisar Belediyesi'nden ibadethanelere 'özel' ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıl boyunca düzenli aralıklarla camilerin bakımını yapan Seferihisar Belediyesi camilerdeki temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Seferihisarlıların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için canla başla çalışan belediye ekipleri, Seferihisar'daki tüm camileri köşe bucak temizledi. Son günlerde omicron varyantı nedeniyle artan vakalara karşı dezenfekte çalışmalarına yeniden hız verilirken, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmesi için gerekli tüm önlemler alınmaya başlandı. Cami içindeki halıları profesyonel makinelerle yıkayan ekipler, tuvaletlerden camlara kadar geniş çaplı bir temizlik yaptı.

AYRIM YAPMADAN

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmeleri için temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Camilerimize, cemevlerimize gereken tüm desteği sağlıyoruz. Büyük bir özenle tüm camilerimizi köşe bucak temizleyen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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