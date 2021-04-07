Seferihisar Belediyesi'nden her ay 2 litre zeytinyağı
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Seferihisar Belediyesi'nden her ay 2 litre zeytinyağı

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Seferihisar Belediyesi'nden her ay 2 litre zeytinyağı

Seferihisar Belediyesi zeytinyağı fabrikasında yerel üreticilerden alınıp üretilen zeytinlerin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak dağıtıyor.

Seferihisar Belediyesi Beyler Köyü'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında 100 dönüm zeytinlikten temin edilen zeytinleri işleyerek ürettiği zeytinyağlarını pandemi döneminde maddi zorluk yaşayan ve belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kayıtlı vatandaşlara her ay iki litre olmak koşulu ile yağ dağıtımına başladı.

Neredeyse ayçiçek yağı ile aynı fiyata gelen ve hükümet tarafından ihraç edilmesi yasaklanan zeytinyağına ulaşamayan vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Bu projeye Seferihisar'da kaynamayan tencere bırakmayacağız diyerek başladık. Belediyemize ait zeytinliklerimizden topladığımız zeytinin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz" dedi

Kaynak: Bültenler

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