Seferihisar Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı halkla iç içe gerçekleşti

03.09.2019 15:39

Toplantıya ilçede yaşayanlar yoğun ilgi gösterirken,belediye meclisi bu zamana kadar yapılan toplantılardan farklı olarak en kalabalık gününü yaşadı.

Meclis Toplantısı, Başkan Yetişkin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından bir önceki toplantıya dair meclis tutanak özetlerinin oylanması ile devam etti. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra toplantıya eksiksiz katılım sağlayan meclis üyelerinin dilek ve temennilerini iletmeleri ile toplantı son buldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Ümit Cingöz meclis toplantısının halka açık alanda yapılmasından duyduğu memnuniyeti ve toplantının bu şekilde yapılması kararlarından ötürü Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkürlerini sundu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, açık havada yapılan belediye meclisi toplantısının ardından yurttaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Bültenler