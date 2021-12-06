Seferihisar Belediyesi 21. Mandalina Şenliği'nde binleri ağırladı

İZMİR (Bültenler) - 21. Mandalina Şenliği'ne; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

"Krizden sadece ve sadece üreterek çıkacağız"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Turuncu Bayramımıza hoş geldiniz, bereketinizle geldiniz... Beklediğimiz yağmurlar toprakla buluşmaya başlarken, gönlümüzce eğlenmemiz için kısa bir mola verdi. Daha önce örneği görülmemiş çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız... Pazarda fileler dolmuyor, Tencereler kaynamıyor. Bu krizden çıkmamızın tek formülünü söyleyeceğim. Merak etmeyin, birileri gibi ekonomik gerçeklikle ilgisi olmayan teoriler üretmeyeceğim. Krizden sadece ve sadece üreterek çıkacağız. Bizi krizden tarım üreticisi çıkaracak! Bizi krizden bu bereketli topraklar çıkaracak. Buradan Tunç Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Birilerinin hala göremediği; İstanbul'a, Ankara'ya örnek olan tarım vizyonunu Seferihisar'da başlattı. Mandalinayı markalaştırma ve pazarlama çalışmalarıyla, soğuk hava depolarıyla, adeta bir seferberlikle Türkiye'ye örnek oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler; en büyük önceliğimiz, bu memlekette üreten insanların emeğinin karşılığını alması ve ürettiğiyle hayatını sürdürmesi. Bunu da küçük üreticiyi yaşatarak yapabiliriz. Bu şenlikte eğleniyoruz, güzel zaman geçiriyoruz ancak tek amacımız var.Gençlerimizin, büyüklerimizin; toprak emekçilerimizin tüm sene emek verdiği ürününün dalında kalmaması, alın terinin karşılığını bulması. Değerli üreticilerimiz, sizlere buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen mandalina bahçelerinize sahip çıkın. Ağaçlarımızı betona feda etmeyin. Çiftçinin, köylünün gücü dünyayı değiştirecek! Tarımın ülkemizde ve dünyada stratejik öneme sahip olacağı günler çok yakın" dedi.

Konuşmasına "Seferihisar'ı Seven Seferihisarlı Olsun" kampanyasının da altını çizerek devam eden Başkan Yetişkin " Seferihisar'da yaşayan, evi olan ancak ikameti ilçemizde olmayanlardan bir ricam var. Biliyorsunuz, son yıllarda ilçe belediyelerinin gelirlerinde ciddi düşüşler var. Bunun sebebi, merkezi hükümetin adaletsiz kaynak aktarımı. Mevcut gelirlerle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak ikametinizi e-devlet uygulamasından ya da nüfus müdürlüklerinden Seferihisarımıza taşıyarak İller Bankası'ndan aldığımız payın artmasına vesile olabilirsiniz. Böylelikle kadrolarımız artacak, hizmet kalitemiz yükselecek... 48 bin nüfusa göre aldığımız payla, kışın 100 bin vatandaşımıza yazın 160 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bayramlardaki, tatillerdeki katlamalı artışlar hariç... Adaletli hizmet dağılımı için sizleri ikametinizi Seferihisar'a almaya davet ediyorum.

Bu güzel şenliği hazırlayan, temizlik hizmetleri personelimizden başlayarak, kurulum ve organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üreticimizin elinden tutuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanı seçildiğinde Mandalina Şenliği'ni yeniden başlattıklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "2009 yılında dedik ki; onlarca yıldır unutulmuş bir geleneği vardı Seferihisar'ın, Mandalina Şenliği vardı. Kesintiye uğramış, bunu tekrar başlatmamız lazım demiştik ve başlattık. 2019 yılında, mandalinamız için coğrafi işaret aldık. Aslında Seferihisar'da atalık tohumların yeşertilmesinden kooperatiflerin kurulmasına, üretici pazarlarının açılmasına, mandalinanın katma değerini büyütecek kurutmasının yapılmasına, birliğin kurulmasına kadar o kadar çok şey yaptık ki... Üreticimizin elinden tutuyoruz. Üreticimize can suyu veriyoruz. Vahşi sulamayı bir tarafa bıraktırıyoruz. Ve atalık karakılçık buğdayını yeniden Anadolu toprakları ile buluşturduk. Bu bereketli topraklar, şu anda yaşadığımız hayat kalitesinden çok daha yükseğini bize sağlayabilir. Bunun için siyaset ve belediye başkanlığı yapıyoruz. Ama göreceksiniz, Seferihisar'dan başlattığımız ışık İzmir'e ve Türkiye'ye aydınlık oluyor. Yepyeni bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Umudunuz hiç eksilmesin. Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim. Çocuklarımız, bu topraklarda üretiyor olmaktan gurur duyacaklar. Ürettikleri ile doğduğu yerde doyacaklar" diye konuştu.

"Sizler şanslısınız"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "3 yıl önce buradaki konuşmamda söylemiştim. Eğer Türkiye'de bir güneş doğacaksa, o güneş önce Seferihisar'da sonra İzmir'de ondan sonra da Türkiye'de doğacak demiştim. 3 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dik duran, dik bakan, çok çalışan başkanımıza bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Sizler şanslısınız. Bütün Türkiye'yi gezen kardeşiniz olarak gittiğimiz kentlerde köylünün yakınmalarını dinliyoruz. Gübre elektrik ile ilgili emeğinin, alınterinin karşılığını alamaktan ötürü üretim sevdalısı insanlar perişanlar. Sizler biraz daha şanslısınız. Arkanızdaki CHP'li belediyelerin desteğiyle ayakta durabiliyorsunuz. Gün gelecek devran dönecek. Köylüye yapılacak destekler CHP iktidarında artacak. Alınterinin karşılığını alacak" dedi.

Mandalina Şenliği kapsamında; Mandalina Kral ve Kraliçesi Volkan Güntoğar ve Yağmur İçer olurkenen iyi mandalina üreticisi yarışmasını Birol Ulus, en iyi mandalinalı yemek yarışmasını Recep Hacıibrahimoğlu, tatlı yarışmasını Atiye Sapan ve en iyi mandalinalı hediyelik eşya yarışmasını daAyfer Güleç kazandı.

Merve Özbey rüzgarı

Eşsiz sesiyle Seferihisarlıların coşkusuna coşku katan Merve Özbey kapalı pazar yerinden adeta rüzgar gibi geçti.?

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet