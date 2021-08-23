Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi

Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı Ürkmez Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış sergisi ile sona erdi.

Bir hafta boyunca sanatçıların gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve eğitimleriyle devam eden çalıştaya altı farklı ülkeden 7 sanatçı katıldı.

Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği işbirliği ile Sanatçı Sinan Yasdıman küratörlüğünde düzenlenen çalıştay süresince Türkiye, Almanya, Belçika, Güney Kore, İran ve Kosova'dan gelen sanatçıların hazırladığı eserler Ürkmez Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde sergilendi.

Seferihisar sokakları rengarenk

16-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay Seferihisar sokaklarını rengarenk bir havaylasüslerken sanatçılar; Alireza Ghoojari, Anthony De Baets, Clemens Beungkun, Ethem Baymak, Gabriele Schaffartzi, Prof. Orhan Cebrailoğlu ve Büşra Nur Arslan'ın çalıştay süresince Ürkmez ve Sığacık'ta gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve eğitimler halktan büyük ilgi gördü.

"Seferihisar evrensel bir kültür sanat merkezi olacak"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Dünyanın birçok ülkesinden gelen sanatçıları Seferihisarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Uluslararası alanda düzenlediğimiz etkinliklerimiz arttırarak Seferihisar'ı evrensel bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, 3. çalıştayımızda yeniden bir arada olmayı diliyorum." dedi.?

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:52:04. #1.16#

title