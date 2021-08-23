Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi

Seferihisar Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı Ürkmez Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış sergisi ile sona erdi.

Bir hafta boyunca sanatçıların gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve eğitimleriyle devam eden çalıştaya altı farklı ülkeden 7 sanatçı katıldı.

Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği işbirliği ile Sanatçı Sinan Yasdıman küratörlüğünde düzenlenen çalıştay süresince Türkiye, Almanya, Belçika, Güney Kore, İran ve Kosova'dan gelen sanatçıların hazırladığı eserler Ürkmez Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde sergilendi.

Seferihisar sokakları rengarenk

16-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay Seferihisar sokaklarını rengarenk bir havaylasüslerken sanatçılar; Alireza Ghoojari, Anthony De Baets, Clemens Beungkun, Ethem Baymak, Gabriele Schaffartzi, Prof. Orhan Cebrailoğlu ve Büşra Nur Arslan'ın çalıştay süresince Ürkmez ve Sığacık'ta gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve eğitimler halktan büyük ilgi gördü.

"Seferihisar evrensel bir kültür sanat merkezi olacak"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Dünyanın birçok ülkesinden gelen sanatçıları Seferihisarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Uluslararası alanda düzenlediğimiz etkinliklerimiz arttırarak Seferihisar'ı evrensel bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, 3. çalıştayımızda yeniden bir arada olmayı diliyorum." dedi.?

Kaynak: Bültenler