Seferihisar Belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanmamasına AK Parti'den tepki

AYDIN (AA) - AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısını AK Parti Grubu'nun teklifiyle canlı yayınlanacağını açıklamasına rağmen bu kararın uygulanmamasına tepki gösterdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Seferihisar Belediyesi'nin 3 aydır canlı yayın sözü verdiğini ancak sözlerin yine askıda kaldığını belirterek, "Seferihisar'da laf var icraat yok, yapılan yanlışlar tekrarlanıyor, verilen sözler tutulmuyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar'a yeterince destek olmadığını savunan Aydın, canlı yayın taleplerinin gerçekleşmemesi için bir sebep göremediklerini, belediyenin Seferihisar'a teknik destek bile vermediğini kaydetti.

Aydın, Ürkmez Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen belediye meclis toplantısı öncesi halka herhangi bir duyuruda bulunulmadığını bölge halkının da meclisten haberi olmadığını kaydetti.

Toplantıda basın mensuplarının ses kaydı almasının engellendiğini de savunan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir önceki toplantıda basın mensuplarının ses kaydı alması engellenmişti, bunun katiyen kabul edilemeyeceğini kendilerine ilettik ve maalesef bu mecliste de aynı şeyin yaşandığını öğrendik. Halka, basına açık, şeffaf bir belediye meclis toplantısında ses kaydı alınması neden yasaklanıyor... Ses kayıt cihazının kürsüye konmasında ne sakınca görülüyor... Basın mensupları orada işini yapmaya çalışırken neden engelleniyor... Basına karşı sergilenen bu tutumu anlamamız mümkün değil."

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