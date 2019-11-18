Seferihisar Belediye Başkanı: "İfadeler şahsıma ait değil"

18.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:25

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bir gazetede yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını aktararak, "İfadelerin şahsıma ait olmadığını ve başkanımız Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 500 kişilik bir bankamatik personel alımı gerçekleşmediğini kamuoyunun bilgilerine sunarım" dedi.



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, basında yer alan bir haber üzerine açıklama yayınladı. Haberde, "Seferihisar'ı bu hale eski Başkan Tunç Soyer getirdi. Giderayak 500 kişilik şirkette çalışan sayısını bine çıkardı. 500 kişi fazlalık var. Tek çare Soyer'in 500 kişiyi büyükşehir belediyesine kaydırması. Yoksa işimiz çok zor" şeklindeki açıklamaların kendisine ait olmadığını ifade eden Yetişkin, "Üstte yar alan ifadelerin şahsıma ait olmadığını ve Başkanımız Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 500 kişilik bir bankamatik personel alımı gerçekleşmediğini kamuoyunun bilgilerine sunarım. Gerçekleri yansıtmayan, belediyelerimiz arasındaki uyumlu çalışmalara gölge düşüren ve kasti olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirme gayesi taşıyan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemelidir. Söz konusu yanıltıcı haber içeriğiyle ilgili hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, kamuoyunun dikkatine arz ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA