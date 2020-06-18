Seferihisar Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'nda 2019 yılı sonunda Türkiye'den EUROVELO(Avrupa Bisiklet Rotası Ağı) Ağı'na katılan ilk kent olan İzmir'in Akdeniz Rotası'na eklenmesiyle Seferihisar'da rotaya dâhil oldu.

EUROVELO ağı, dünya genelinde 5888 km rotaya sahip, 11 Avrupa ülkesini kapsayan ve 23 farklı dünya mirasını içine alan bir ağ konumunda bulunuyor.

Seferihisar'ın üç farklı noktasına "Bisiklet Park Yerleri" kuruldu

Seferihisar'ın EUROVELO Ağı'nda yer almasıyla mevcut rotasyona ilçe genelinde ilk etap olarak üç farklı noktaya "Bisiklet Park Yeri" eklendi.

Seferihisar Belediye Binası, Atatürk Meydanı ve Sığacık Liman Caddesi'ne kurulan park yerlerinde bisikletler kilitlenerek park ediliyor ve EUROVELO hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor.

"Bisiklet Park Yerleri" tabelaları içerisinde yer alan barkod sayesinde İzmir EUROVELO ve Avrupa EUROVELO internet sayfalarından İzmir geneli ve Seferihisar ilçe sınırları içerisindeki bisiklet rotaları görüntülenebiliyor.

Akarca, Doğanbey ve Ürkmez bölgelerine de "Bisiklet Park Yerleri" gelecek

Eurovelo Ağı Seferihisar'da ikinci etap olarak Akarca, Doğanbey ve Ürkmez bölgelerine de "Bisiklet Park Yerleri" ekleneceği belirtildi.?

Kaynak: Bültenler