Seferihisar açıklarında mahsur kalan 21 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu bölgeye geldi. Lastik botun motoru arıza yapması sonucu denizde mahsur kalan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK