Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı
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Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59  kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Nisan saat 15.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59  kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 


Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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