Seferihisar açıklarında, 29 kaçak göçmen yakalandı

03.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:27

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 29 kaçak göçmen, yakalandı.

Sahil Güvenlik korvetiyle cumartesi günü devriye görevi yürütülürken, Seferihisar açıklarında, lastik bot tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta; 10'u Eritre, 7'si Kongo, 6'sı Filistin, 2'si Bangladeş, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Suriye, 1'i Fildişi Sahili ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere 29 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek ve 5'i kadın olan grup, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA