Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar - Haberler
Kayseri, Güncel, Haber

Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllüler, başta sağlık ve emniyet personeli olmak üzere ihtiyaç duyanlar için maske üretiyor.

26.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:43
Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllüler, başta sağlık ve emniyet personeli olmak üzere ihtiyaç duyanlar için maske üretiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK), çoğunluğu kadınlardan oluşan, aralarında temizlik ve danışma görevlisi, edebiyat ve matematik öğretmeni, çocuk gelişimi, pasta ve ev yemekleri eğitmeni gibi farklı mesleklerden 35 kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çağrısıyla bir araya geldi.

Tesislerdeki atölyelerde ve evlerinde kurdukları teknik altyapı ile 17 Mart'tan bu yana gönüllü çalışan kadınlar, 40 günde ürettikleri 300 bin maskeyle kentin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

"Seferberlik ruhuyla gerçekleşti"

KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hocaların birçoğunun başlarda iğne ipliği bilmeden bu işe gönüllü başladığını ve seferberlik ruhuyla küçük de olsa destan yazdıklarına inandıklarını söyledi.

Maskeyi Kayseri'deki hastaneler, sağlık çalışanları, havaalanı, emniyet, özel harekat, STK'ler ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini ifade eden Çanakpınar, "Bu, bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. Geçmişte Nene Hatunlar ve Kara Fatmaların yaptığını bugün de kadınlarımızla maske üreterek yapmaya çalışıyoruz. Evlerinde de maske üretimine katkı sağlayan arkadaşlarımız var. Onlar da üretimlerini günlük olarak bizlere ulaştırırlar. Buradan dağıtımı gerçekleşir." diye konuştu.

KAYMEK'te danışma görevlisi olarak görev yapan Ayşe Çavuşoğlu da hazır giyim eğitimi aldığı için bu süreçte arkadaşlarına kısa sürede eğitim vererek dikiş makinesinde nasıl maske yapılacağını öğrettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Model istendi, hazırladık. Arkadaşlarımızın da çabasıyla üretimimize devam ediyoruz." dedi.

"Maske dikimi yapılacak dendiğinde koşa koşa geldim"

Bilgisayar öğretmeni gönüllü Şeyma Hacıvelioğlu ise hayatında ilk defa dikiş makinesiyle tanıştığını dile getirdi.

Maske üretimi yapılacak denildiğinde koşa koşa geldiğini anlatan Hacıvelioğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü ben bir sağlıkçı çocuğuyum. Onların işinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onlar bizim sağlıklı olabilmemiz, daha iyi yaşayabilmemiz için gece gündüz çalışıyorlar. Bizim de onlara vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. O yüzden her gün daha çok maske üretmek istiyorum. Onlar iyi olsun ki bizler iyi olalım. Umarım biran önce virüsten kurtululuruz. Sağlık çalışanları ailelerine kavuşur. Bizler maske üretimini artık mecburi olduğu için değil de ihtiyaç olduğu için yaparız."

"Bu görevde olmak beni çok mutlu etti"

Pasta ve ev yemekleri eğitmeni Behiye Çukurluoğlu da maske dikiminde gönüllü çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu dönemde sağlıkçı, polis, zabıta ve halka buradan günlük diktikleri maskeleri verdiklerini belirten Çukurluoğlu, "Onlara bir faydamız olabiliyorsa, bu salgından daha kolay kurtulabileceksek ne mutlu bize. Bu görevde olmak beni çok mutlu etti. Daha önce dikişi çok bilmiyordum, ben de arkadaşlarım gibi kolaylıkla öğrendim, zevkle dikiyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk gelişimi eğitmeni Tuba Kılıçtaş ise bu zor günlerde devlete ve millete yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Temizlik görevlisi Yeter Öztürk de 700 maskeyi severek diktiğini anlattı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Başkent'te yaşanan 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te yaşanan "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Aslı Enver Rafet El Roman Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Fatih Terim Ergin Ataman
Daha Fazla Türk İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 11:52:40. #1.15#
title