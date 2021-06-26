Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | 3. Sayfa

Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar Zonguldak'ta bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekipler seferber oldu.

Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik'e ait kontrol botu denizden arama çalışması yaparken vatandaşlar da meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkiinde yaşandı. Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik'e ait kontrol botu da denizden arama tarama çalışmaları başlattı.

Bir taraftan boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürerken bir taraftan da karada yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Ekiplerin yanına gelen Afganistan uyruklu bir kişi ise gördüklerinden emin olduğunu söyleyerek denizde bir kişinin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiğini anlattı.

Sahil Güvenlik kontrol botu plajın yer aldığı geniş alanda arama-tarama çalışması yaptı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Arama çalışmaları bir süre sonra sonlandırıldı.

Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Emre Kocadağ Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meraklı gözlerle seferber oldular, denizde vatandaş aradılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 23:48:05. #1.14#

title