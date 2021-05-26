Sefer ve Zahide evleniyor…
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Sefer ve Zahide evleniyor…

Sefer ve Zahide evleniyor…
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve yayınlanan her bölümüyle tüm kulvarlarda izlenme rekoru kıran TRT 1'in dizisi Gönül Dağı, 1. sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı'nın 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan sezon finalinde neler olacak;

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

Gönül Dağı'nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.

Kaynak: Bültenler

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