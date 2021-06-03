Sefer Sever Ankas'da
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Sefer Sever Ankas'da

Sefer Sever Ankas'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep'i Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci Grupta temsil edecek olan Ankasspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu sezon kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Bordo – Mavili ekip, TFF birinci, 2'inci ve üçüncü liglerde tecrübesi bulunan kanat oyuncusu Sefer Sever'i renklerine bağladı.

Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşarak el sıkışan 30 yaşında ki tecrübeli futbolcu, yeni takımının başarısı için ter dökecek.

TECRÜBESİNİ AKTARACAK

Profesyonel liglerde uzun yıllar futbol oynayan tecrübeli bir isim ile anlaştıklarını söyleyen Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, "Bu sezon daha önce yaptığımız transferlere bir arkadaşımızı daha dahil ettik. Sefer Sever'in özellikle profesyonel liglerde elde ettiği deneyimlerini buraya aktaracağından şüphemiz yoktur. Kendisine aramıza hoş geldin diyorum ve kulübümüze hayırlı olacağından da asla şüphem yoktur" diye konuştu.

PROJE TAKIMINA GELDİM

Gaziantep Ankasspor'un son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla dikkat çeken bir kulüp olduğunu ifade eden Sefer Sever, "Başkanımız ile bir araya geldiğimizde hedeflerini anlattı ve bana yeni bir heyecan duygusu yaşattı. Böyle uzun vadeli projesi olan bir kulüp de olmaktan ve gelecek adına atılacak adımları beraber yürüyecek olmam benim açımdan güzel bir duygu. Umut ediyorum ki sezon sonunda Ankasspor'u hedefine taşıyarak Gaziantep şehrine yeni bir takım kazandıracağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler

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