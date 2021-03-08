Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olan Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olanSefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaçyaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. SEFER KUMANDAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Sefer Kumandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi başladığı tıp eğitimini tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olan Prof. Dr. Sefer Kumandaş Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmuştur. Mesleki çalışmalarına şu an Özel Muayenehanesin'de devam etmektedir.

İLGİLENDİĞİ HASTALIKLAR

• Epilepsi (Sara)

• Sara (Epilepsi) Hastalığı

• Otizm (Otistik Bozukluk)

• Zeka Geriliği (Mental Retardasyon)

• Kas Hastalıkları

• Baş Ağrıları