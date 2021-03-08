Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş biyografisi nedir?

08.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:45
Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olan Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olanSefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaçyaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. SEFER KUMANDAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Sefer Kumandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi başladığı tıp eğitimini tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasına başlamış olan Prof. Dr. Sefer Kumandaş Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmuştur. Mesleki çalışmalarına şu an Özel Muayenehanesin'de devam etmektedir.

İLGİLENDİĞİ HASTALIKLAR

Epilepsi (Sara)

• Sara (Epilepsi) Hastalığı

Otizm (Otistik Bozukluk)

• Zeka Geriliği (Mental Retardasyon)

• Kas Hastalıkları

• Baş Ağrıları

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sefer Kumandaş kimdir? Prof. Dr. Sefer Kumandaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefer Kumandaş biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:55:49. #1.14#
title