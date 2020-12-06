Sefaköy'de TOMA devrildi
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Sefaköy'de TOMA devrildi

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
Sefaköy'de TOMA devrildi

Sefaköy'de TOMA aracı seyir halinde ilerlerken tekerleğinin patlaması sonucu devrildi.

Sefaköy'de TOMA aracı seyir halinde ilerlerken tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Aracın benzin akıtması paniğe neden olurken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, Sefaköy bağlantı yolundan Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T63 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) aracı seyir halinde ilerlerken, arka sağ tekerinin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölü ya da yaralı olmazken, araçta bulunan iki polis kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bu esnada TOMA aracının benzin sızdırması paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri akıntıyı kısa sürede kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ekiplerin TOMA'yı kaldırmasıyla yeniden açıldı. - İSTANBUL

Sefaköy'de TOMA devrildi
Sefaköy'de TOMA devrildi
Sefaköy'de TOMA devrildi
Sefaköy'de TOMA devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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