Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Küçükçekmece Sefaköy'de E-5'te seyir halinde hareket eden araç arıza yapmasıyla arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza meydana geldi.

Küçükçekmece Sefaköy'de E-5'te seyir halinde hareket eden araç arıza yapmasıyla arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 3 kişi yaralanırken E-5 te trafik durma noktasına geldi.



Kaza Sefaköy E-5 te meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde olan bir araç arıza yapmasıyla araç yolda bir anda durdu. Bu esnada arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E5' te yoğun trafik oluşurken trafik durma noktasına geldi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik yeniden yola açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA