Son dakika... SEFAKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ KAZASINDA YARALI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ?KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy D-100 karayolunda meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yoldan çıkan otobüsü kaldırmak için 2 vinç ile 4 saat süren çalışma yapıldı.

Küçükçekmece Sefaköy D-100 Aksaray istikametinde yanyolda meydana gelen kazada Saadettin Güvercin'in kullandığı Boğazköy Mahallesi ? Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün, Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına yaslandı. Kapıların açılmaması üzerine yolculardan biri çekiçle otobüsün camları kırdı. Kazadan yara almayan yolcular hemen otobüsün içinden çıkarken yaralanan yolculardan bazılarını da vatandaşlar otobüsün içinden tahliye etti.

ÇALIŞMA 4 SAAT SÜRDÜ

Kaza sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yolcularla birlikte yaralı sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan yoldan çıkan İETT otobüsü de 4 saatlik çalışmanın ardından iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.