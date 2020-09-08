Sefaköy'de genç kız, bebek arabasındaki çantayı böyle çaldı
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Sefaköy'de genç kız, bebek arabasındaki çantayı böyle çaldı

Küçükçekmece'de çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan kadının çantası genç bir kız tarafından çalındı.

Sefaköy'de genç kız, bebek arabasındaki çantayı böyle çaldı
08.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:35
Küçükçekmece'de çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan kadının çantası genç bir kız tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Pazar Günü Sefaköy'de saat 15.30'da meydana geldi. Bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte alışveriş için çarşıya çıkan Didem Cesur ayakkabı mağazasının önünden geçerken duraklayıp bazı ayakkabıları incelemeye başladı. Didem Cesur'un çantasının bebek arabasına takılı olduğunu fark eden genç kız, yaklaşarak çantayı aldı. Daha sonra ara sokağa giren genç kız, çantayı poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çantasının kaybolduğunu fark eden Didem Cesur, ayakkabı mağazasının güvenlik kameralarını incelediğinde çantasının çalındığını öğrendi. Çalınan çantanın içinde bin 800 Lira nakit para, bir çeyrek altın, kimlik ve kredi kartlarının olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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