Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi - Haberler
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Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi5 Sefaköy'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) - Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

İSTANBUL E-5 Sefaköy'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'da kar yağışı aniden etkisini arttırdı. E-5 Sefaköy rampasında trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Araçlar rampayı çıkmakta zorlandı. Belediye ekipleri E-5'te tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluşmaya başladı. Ekiplerin yoldaki tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

Sefaköy'de E-5'te trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

İstanbul, E 5, kar, 3. Sayfa, Haber

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