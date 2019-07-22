SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2)
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA
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