Sefaköy'de atık deposunda yangın

07.08.2019 18:45

İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sefaköy'de bulunan atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler biranda tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA