Sefa Reis kimdir? Sefa Reis kaç yaşında? Sefa Kalya (Reis) nereli? Sefa Reis neden öldü? Sefa Reis sözleri!

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SEFA REİS NEDEN ÖLDÜ?

Fenerbahçe'nin tribün grubu liderlerinden Sefa Kalya, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin tribün grubu liderlerinden Sefa Kalya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

SEFA REİS ( KALYA) KİMDİR?

Sefa gFB grubunun lideridir. Her maç bedava bilet alır, bir kısmını bir avuç çapulcuya dağıtır ve aynı zamanda stadın tuvalet işletmeciliğini yapmaktadır. Fenerbahçe tribünlerinde "Sefa Reis", "Amigo Sefa" lakaplarıyla da tanınan Sefa Kalya 1973 yılında Almanya'da doğdu. Arkadaşlarıyla beraber yurt dışında tribün çalışmaları yapan Sefa, daha sonra Genç Fenerbahçeliler grubunu kurdu.

SEFA REİS NEDEN FENERBAHÇE STADINA ALINMIYOR?

Sefa Kalya ve Genç Fenerbahçeliler Grubu, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına uzun süredir alınmıyordu. Buna neden olan olay 2013-2014 sezonunun sonunda yaşanmıştı. O yıl şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları düzenliyordu. Kutlamalar esnasında konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım'ı Genç Fenerbahçeliler grubu ıslıklamıştı.