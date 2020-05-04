Sefa Özçelik 8 yıl süren sinema filmini tamamladı…

Senaryosu itibari ile 8 yıl beklemesi gereken Yönetmen Sefa Özçelik, 2020 yılında son çekimlerini tamamladı.

Bir grup arkadaşın başından geçen ilginç olayları konu alan Özçelik, çekimlerin ilk bölümünü 2012 yılında tamamlamıştı. Senaryo gereği Filmdeki oyuncuların 8 yıl boyunca yaşlanmasını bekleyen Özçelik, sürenin fiziksel değişim için yeterli olduğunu, teknik olarak makyajla yapay bir yaşlanmanın değil oyuncuların natürel yaşlanmasının Sinema için çok önemli olduğunu söyledi.Şimdiye kadar Beyaz Perde de 6 Sinema Filmi ile seyirciyle buluşan genç yönetmen, Sinema'yı diziden ayıran en önemli kriterlerden birinin de Gerçeklik olduğunun altını çizdi. Bu proje ile Türkiye'de bir ilke imza atan Özçelik, bir sonraki devam filminde ise yine farklı bir yöntemle seyirci karşına çıkacak.

Bir çok ünlü sanatçının Klip Yönetmenliğini de üstlenen Genç Yönetmen Sefa Özçelik, Kırıkkaleli Sanatçı Ertan Erşan'a klip çekmiş, 120 Milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Kaynak: Bültenler