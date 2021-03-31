Sefa'nın hayali gerçek oldu
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Sefa'nın hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sefa'nın hayali gerçek oldu

Belediye Kütahyaspor taraftarı olan engelli Sefa Yiğit'in en büyük hayali, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte Kütahya ekibini maçını birlikte izlemekti.

Belediye Kütahyaspor taraftarı olan engelli Sefa Yiğit'in en büyük hayali, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte Kütahya ekibini maçını birlikte izlemekti. Bu isteğini sosyal medya üzerinden Başkan Işık'a ileten Sefa için hemen harekete geçen Işık, alınan özel izinler sonrasında Sefa'nın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çocukluğundan bugüne kadar sıkı bir Belediye Kütahyaspor taraftarı olan yürüme engelli Sefa Yiğit'in hayali, maçı Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte izlemekti. Geçtiğimiz haftalarda bu istediğini Başkan Işık'a sosyal medyadan ileten Sefa'nın hayali, Yomraspor maçında gerçeğe dönüştü. Yiğit'in, Yomraspor maçını tribünden izlemesi için özel izinler alındı. Evinden, babası ile birlikte belediye ekipleri tarafından alınarak Dumlupınar Stadyumu'na getirilen ve protokol tribününde Başkan Işık'ın yanına oturan Sefa Yiğit, karşılama öncesinde Işık ile takım ve şampiyonluk hakkında sohbet etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sefa Yiğit'e atkı ve adına özel forma hediye etti.

90 dakika maçı heyecanla izleyen Sefa Yiğit, kendisine bu imkanı sunan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a teşekkür etti. Maç sonunda yine belediye ekipleri tarafından babası ile birlikte özel araçla evine bırakılan Yiğit, Yomraspor galibiyetini futbolcularla birlikte kutladı. - KÜTAHYA

Sefa'nın hayali gerçek oldu
Sefa'nın hayali gerçek oldu
Sefa'nın hayali gerçek oldu
Sefa'nın hayali gerçek oldu
Sefa'nın hayali gerçek oldu
Sefa'nın hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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