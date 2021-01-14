Sefa Kalya kimdir neden öldü? Sefa Reis ne zaman ve nasıl öldü?
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Sefa Kalya kimdir neden öldü? Sefa Reis ne zaman ve nasıl öldü?

14.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:58
Sefa Kalya kimdir neden öldü? Sefa Reis ne zaman ve nasıl öldü?

Sefa Kalya kimdir neden öldü merak ediliyor. Fenerbahçe'nin en büyük tribün grubu olan Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri olan Sefa Kalya ne zaman ve nasıl öldü?

Fenerbahçe taraftar grubu 'Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Sefa Kalya, ölümünün 4. yılında sevenleri tarafından anılıyor. 2006-07 sezonunda Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 yıl statlara girmesi yasaklanmıştı. İşte, Sefa Kalya biyografisi...

SEFA KALYA KİMDİR?

Malatya kökenli 43 yaşındaki Sefa Kalya, İstanbul'da doğup büyümüş ve tribünlere 1985 yılında adım atmıştır. Bekar olarak bilinen Sefa Kalya, bir röportajında hayatında anne babasının ardından bir tek Fenerbahçe'nin olduğunu belirtmiştir. Sefa Kalya'nın bir kabzımanlık şirketine ortak olduğu söylenmektedir. Hayatını adadığı Genç Fenerbahçeliler grubunun ikinci adamı Amigo Yücel ile birlikte İstanbulspor maçında silah atılması sebebiyle 6'şar ay ceza almışlardı.

Bu süre içerisinde Türkiye'de statlara girmeleri yasak olan Sefa Kalya'nın 2004-2005 sezonunun 28. haftasında cezaları sona ermiştir. O tarihten sonra, Migros Kale Arkası Tribününde Genç Fenerbahçeliler grubunun liderliğe devam eden nam-ı diğer "Sefa Reis", 2006-2007 sezonunda AZ Alkmaar maçında çıkan olaylardan dolayı ve bazı maçlardan nedenyile aldığı 6 Aylık cezası dolmadan tribüne çıktığı için 2 sene statlara girememe cezası almıştır.

"Sefa Reis" lakaplı Sefa Kalya'nın, 13 Ocak Çarşamba günü Taksim'de kaldığı bir otelde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda ettiği iddia edildi

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