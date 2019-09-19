Sefa doğanay'a hakaret ettiği iddia edilen kadın hakim karşısına çıktı

19.09.2019 12:12

KOMEDYEN Sefa Doğanay'ı, sosyal medya hesabından mesajlar atarak rahatsız ettiği iddia edilen Kuduret D., "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Kuduret D., sosyal medya hesabından mesajlar attığını ancak hakaret etmediğini belirterek, "Aksine güzel şeyler yazmıştım. Beni engelledikten sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedim" dedi. Sefa Doğanay da "Hanımefendi hakkında aile mahkemesinden 3 ay, 4 ay ve 3 ay şeklinde 3 kez koruma kararı alındı. İddianameye konu mesajları bana göndermiştir. Farklı hesaplardan eylemlerine devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

SANIK: SUÇA KONU MESAJLARI BEN ATMADIM

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kuduret D. ile müşteki Sefa Doğanay hazır bulundu. Kuduret D. ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Suça konu mesajları ben yazmadım. Olay tarihinden önce 2017 yılında kendisine sosyal medyada görmüştüm. Arkadaş olup tanışmak istedim. Kendisine bir mektup yazıp kendi fotoğrafımı adresine gönderdim. Adresini ise sosyal medyada bir arkadaşımın paylaşmasından dolayı biliyorum. Ancak daire numarasını bilemediğimden site ismini yazdım ve bu şekilde gönderdim. Sonrasında beni engelledi. Ben mektup ve portemi yolladıktan sonra sosyal medya hesabımdan kendisine mesajlar attım. Ancak kesinlikle hakaret gibi şeyler yoktu. Aksine güzel şeyler yazmıştım. Beni engelledikten sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedim. İddianamedeki mesajları kim yazdı bilmiyorum" dedi.

"TEHDİT VE HAKARETE UĞRADIĞIM DOĞRUDUR"

Şikayetçi Sefa Doğanay da sanığın beyanlarının doğru olmadığını belirterek, "Hanımefendi hakkında aile mahkemesinden 3 ay, 4 ay ve 3 ay şeklinde 3 kez koruma kararı alındı. İddianameye konu mesajları bana göndermiştir. Farklı hesaplardan eylemlerine devam etmektedir. Hatta çok yakın bir zamanda sadece kendisinin ve benim bildiğim mahkeme gününü kastederek "Görüşmek üzere şeklinde mesaj yollamıştır. Kendisi birçok defa benim oturduğum siteye gelmiştir. İddianameye konu mesajlar ile tehdit ve hakarete uğradığım doğrudur. Cezalandırılmasını talep ediyorumö diye konuştu. Mahkeme, Sefa Doğanay'ın taraf olarak davaya katılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Kuduret D.'nin müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu iddia ediliyor. İddianamede, Kuduret D. "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.



Kaynak: DHA