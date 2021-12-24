ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021) - Haberler
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ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021)

ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız personelinin Şef ve Memur kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla 28. 11. 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan e-sınav sonuçlarını adaylar GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI linkinden T. C. Kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

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Bakanlığımız personelinin Şef ve Memur kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla 28. 11. 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan e-sınav sonuçlarını adaylar GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI linkinden T. C. Kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav ile ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

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