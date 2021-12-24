ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021) - Haberler
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ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021)

ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI (24/12/2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız personelinin Şef ve Memur kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla 28. 11. 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan e-sınav sonuçlarını adaylar GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI linkinden T. C. Kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Bakanlığımız personelinin Şef ve Memur kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla 28. 11. 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan e-sınav sonuçlarını adaylar GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI linkinden T. C. Kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav ile ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

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