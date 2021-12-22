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Şef Somer Sivrioğlu boşandı

Şef Somer Sivrioğlu boşandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASTERCHEF programının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.

MASTERCHEF programının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.

Masterchef yarışmasının jüri üyelerinden olan şef Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı. Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti Sidney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek. Öte yandan Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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