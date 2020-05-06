Şef Reif'den Japon Wagyu sığır etinden kolay yapılan enfes bir sandviç tarifi: Wagyu Sando

Koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde kalmak zorunda.

Koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde kalmak zorunda. Dubai'deki 'Kushiyaki' adlı Japon restoranında Şef Reif ile birlikte karantina sürecinde evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemeği tarifini öğreneceğizView on euronews