Şef Reif'den Japon Wagyu sığır etinden kolay yapılan enfes bir sandviç tarifi: Wagyu Sando
06.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:00
Koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde kalmak zorunda.
Koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde kalmak zorunda. Dubai'deki 'Kushiyaki' adlı Japon restoranında Şef Reif ile birlikte karantina sürecinde evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemeği tarifini öğreneceğizView on euronews
Kaynak: Euronews.com