Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Gastro Arena'sı ilk mezunlarını verdi
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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Gastro Arena'sı ilk mezunlarını verdi

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:15
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Gastro Arena'sı ilk mezunlarını verdi

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından kurulan Gastro Arena, 8 haftalık bir eğitimin ardından ilk mezunlarını verdi.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından kurulan Gastro Arena, 8 haftalık bir eğitimin ardından ilk mezunlarını verdi. 96 saatlik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler diplomalarına kavuştu.

Yeni başlayanlar için Pre School ve daha ileri seviyede Fast Chef eğitimlerinin her birinin 8 hafta sürdüğü Gastro Arena, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile hazırlanan ortak eğitim programını uyguluyor. Eğitimler yine aynı üniversitenin öğretim görevlisi Levent Demirçakmak tarafından veriliyor. Gastro Arena sahip olduğu güçlü sektör bağıyla da eğitimin yanında öğrencilere istihdam için de fırsatlar sunuyor.

"GELECEĞİN ŞEFLERİNİ SEKTÖRE KAZANDIRIYORUZ"

Aşçılığın son yılların en gözde mesleklerinden biri haline geldiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Gerek üniversite olarak gerek Gastro Arena gibi paydaşlarımızla, nitelikli öğretim üyelerimizle birlikte geleceğin şeflerini sektöre kazandırıyoruz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI BAŞARIYA GASTRONOMİ ALANINDA DA ULAŞTIK"

Üniversitelerinde verilen gastronomi eğitimlerinin Avrupa'nın önde gelen Alman akreditasyon kuruluşu AQAS tarafından akredite edildiğini ve eğitimlerinin kalitesinin uluslararası düzeyde olduğunu hatırlatan Abdülkadir Gayretli, "Eğitimde kaliteyi artırmak için dünyadaki gelişimleri yakından takip ediyor ve uyguluyoruz. Birçok alanda elde ettiğimiz uluslararası başarıya Gastronomi alanında da ulaştık" dedi.

"GELENEKSEL LEZZETLER DÜNYADA DAHA FAZLA TANINIR HALE GELECEK"

Yeme-içme sektörünün Covid-19 pandemisi döneminde dahi hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Abdülkadir Gayretli, "Sürekli ve hız kesmeden gelişen sektör nitelikli şeflere olan ihtiyacını devam ettiriyor. Geleceğin genç şef adayları ile geleneksel lezzetlerimizin ve coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada daha fazla tanınır hale geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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