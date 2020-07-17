Şef Fatih Tutak özel menüsü ile Amanruya'da
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Şef Fatih Tutak özel menüsü ile Amanruya'da

Bodrum'un saklı güzelliği Amanruya, 17-18 Temmuz tarihlerinde ünlü şef Fatih Tutak ev sahipliğinde iki gece boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Şef Fatih Tutak özel menüsü ile Amanruya'da
17.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:46

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini özgün formüllerle sofralara taşıyan Fatih Tutak, kendine has lezzetleriyle oluşturduğu Türk mutfağından örnekleri, Amanruya'nın muhteşem atmosferi eşliğinde konuklarına sunacak. Türk gastronomisine yeni bir bakış açısı getiren bir eve dönüş hikayesi olan Fatih Tutak, Aman konseptinin Türkiye'deki destinasyonu olarak Bodrum'da yer alan Amanruya'nın mutfağında, iki gece boyunca özel lezzetleri modern ve yaratıcı sunumlar eşliğinde bir araya getiriyor.

Şef Fatih Tutak Lezzetleri İki Gece Boyunca Amanruya'da!

Şef Fatih Tutak'ın Amanruya misafirlerine özel oluşturduğu yaratıcı lezzetleri içeren menüsünde; tas fırın pide, trabzon tereyağı, karakovan balı, midye dolma, kaburga pastırmalı menemen, kaya barbunu, şeker domates, limon otu, fesleğen, yoğurt kapya biber, tokat vişne, kereviz tarhana, keşan biberi, tereyağlı deniz kereviti, TX, domatesli pilav, kuzu kızartma, adana patlıcan, koruk, tursu, malatya kayısı ve talyam olmak üzere birçok lezzet yer alıyor. Bodrum'un yerel üreticilerinden alınan en taze malzemelerle hazırlanacak menü, Amanruya'nın büyülü ve doğal mimarisi eşliğinde deneyimleniz için sizleri bekliyor olacak. Şef Fatih Tutak, kültürümüzden, coğrafyamızdan, hatıralarımızdan ve geleneklerimizden yola çıkarak menüsünü hazırlıyor. Hazırladığı her yemek kendine has bir karakter sergileyerek, mikro sezonsallık" yaklaşımı ile uyumlu olarak doğanın verdiklerine göre şekilleniyor. Şefin güne özel ilham veren unsurlar ile hazırladığı tatlar, mini dokunuşlarıyla her tabakta bir sanat eserine dönüşüyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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