Şef Akademi yeni bölüm canlı yayın HD izle! Şef Akademi 2. bölüm full izle! Şef Akademi 3. fragmanı yayınlandı mı?

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ŞEF AKADEMİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek "Şef Akademi"de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

Yarışmacılar "Şef Akademi Doğada" kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.

ŞEF AKADEMİ JÜRİLERİ KİMLER?

AYHAN SİCİMOĞLU

Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Sicimoğlu, kültür ve gezi programlarıyla tanınmıştır. Latin müziği konusunda araştırmalar yapan Sicimoğlu, Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye giden Sicimoğlu, daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Farklı alanlarda da çalışmalar yapan Ayhan Sicimoğlu, hayatının büyük bölümünü funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergileyerek geçirmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, çeşitli TV kanallarında 'Ayhan Sicimoğlu ile Renkler' ,'Gastronomi Maceraları', 'Limonata' adlı kültür ve gezi programları ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemiştir.

Aynı zamanda deniz tutkunu bir dalgıç olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır.

Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.

ARDA TÜRKMEN

1975 İstanbul doğumludur.

Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde alan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi'nde çift ana dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun olarak tamamlamıştır.

Üniversite yılları boyunca yüzlerce farklı konser organizasyonunda yer almış, işletmecilik deneyimleri yaşamıştır.

2003 yılının sonlarına doğru kurduğu Roka Davet isimli catering firması pek çok başarılı organizasyonun yiyecek – içecek işlerini ve Türkiye'ye gelen pek çok yabancı yıldızın özel yemekleri için tercih edilen bir marka olmuştur.

2012 yılında Roka Davet'i satmıştır.

2008 yılının Nisan ayında Asmalımescit'te açtığı "Issız Adam" filmine de ev sahipliği yapan "Leblon" isimli lokantayı açmıştır.

6 yıl kesintisiz faaliyet gösteren Leblon'u 2012 yılında isim hakkı kendinde kalacak şekilde devretmiştir.

2010 yılında CNN Türk televizyonu için "Arda'nın Mutfağı" isimli yemek programını yapmaya başlamıştır. Program 2014 yılında TV8 kanalına transfer olmuş, 4 sezon bu kanalda yayınlandıktan sonra 2018 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur.

2012 yılında Forneria isimli lokantasını açmıştır. Lokantacılık mesleğini 2015 Central – 2015 Mükellef Karaköy – 2017 Mükellef Ocakbaşı lokantalarıyla geliştirmiştir. 2021 yılı itibariyle Mükellef Karaköy işletme hayatına Karaköy'de tarihi İstanbul yarımadası manzarasıyla devam etmektedir.

2014 yılının Ekim ayında TV8 televizyon kanalında "Ver Fırına" isimli yarışma programında jüri olarak görev almıştır. Program 2 sezon boyunca haftanın 5 günü ekranlarda gündüz kuşağında yayınlanmıştır.

2016 yılında Arda'nın Mutfağı yemek kitabını yayınlamıştır.

Eser yayın tarihinden bu yana 10 baskı yapmıştır.

2017 yılının Eylül ayında TV8 televizyon kanalında "Arda ile Omuz Omuza" isimli konuklu yemek programını yapmaya başlamıştır. 2018 yılında program Kanal D'ye transfer olmuştur.

2021 yılı itibariyle Arda'nın Mutfağı programı, 11'inci sezonuyla Türk televizyonlarının kesintisiz yayın hayatına devam eden en uzun soluklu yemek programı unvanına sahip olmuştur.Arda ile Omuz Omuza programı dördüncü sezonuyla yine aynı kanalda yayındadır.

ALİ RONAY

Gastronomi alanında 21 yıllık hem yurtdışı hem de yurtiçi deneyimine sahip ve 27 yaşında baş aşçı olan olan Ali Ronay aynı zamanda Anadolu ku¨ltu¨rel mirası u¨zerine yaptıgˆı c¸alıs¸malarla gastronomi ku¨ltu¨ru¨nu¨n en genc¸ ve en deneyimli temsilcilerinden biridir.

Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapan Ronay, lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla kendi imzasını atıyor. Yemek alanında yarattığı farklılıkların yanı sıra personelinin eğitimine de önem veren Ronay ülkenin Gastronomi eğitimi alanında yapılan çalışmalarına da destek veriyor. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, ülkemizin köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştiriyor. Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisi ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedefliyor.

Gastronomi dünyasının modern ve çağdaş yeni nesil temsilcisi olan Ali Ronay, Swissotel The Bosphorus, Istanbul otelinin 30 yıllık tarihindeki ilk Türk Baş Aşçısı olarak halen görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Ronay, spora, sanata tutkun, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

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