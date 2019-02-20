Seehofer: Hapse Atabileceklerimiz Gelsin

FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına savaştıktan sonra tutuklanan Alman vatandaşı militanların ülkeye geri dönüşleriyle ilgili şart aradıklarını söyledi. Tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının neden tutuklu oldukları konusunda kesin bilgi ve belge istediklerini belirten Seehofer, şunları söyledi: "Yasalara göre Alman vatandaşı olan herkesin Almanya'ya giriş yapma hakkı bulunuyor. Suça karıştığı ispatlanan DEAŞ'lı militanlar varsa onları alıp hapse atarız. Ancak suçlu oldukları kanıtlanmayanları devlet eliyle Almanya'ya getirmeye karşıyız. DEAŞ şüphelilerinin kimliklerinin kuşkuya yer verilmeyecek şekilde belirlenmesi ve güvenlik riski oluşturmayacaklarının kesinleşmesi gerekiyor. Hükümet olarak ülkemizin güvenliği adına Alman vatandaşı eski DEAŞ militanlarını belli şartlar altında kabul edebiliriz. Her olayı aydınlatmadan bu militanların uçağa bindirilmemesi gerekir."

DEAŞ militanlarının Almanya'ya gönderilmeden önce başka ülkeler tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturmanın olup olmadığının da tam olarak incelenmesi gerektiğini belirten, "Almanya'da tutuklanması şüpheli olanların Almanya'ya dönüp burada dolaşmasını istemem" dedi.

VATANDAŞLIKTAN ATALIM

Federal hükümete çağrıda bulunan Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise, "Alman uyruğunun yanında başka bir ülkenin vatandaşı olan DEAŞ militanlarından Alman pasaportunu geri almak lazım. Bunları vatandaşlıktan atalım. Çünkü bu insanlar demokrasimizi ve batı kültürümüzü küçümsüyor. Bunlara bu yolla bir mesaj vermek önemli. Böylece bu kişilerin ülkeye girişleri önlenebileceği gibi, Almanya'da ceza yedikleri taktirde sınır dışı etmek de kolaylaşır" dedi.