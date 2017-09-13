"Seed Syllables" Adlı Sergisi, 2 Kasım'a Ziyaret Edilebilir

Sergi 2 Kasım'a kadar Narmanlı Apartmanı'ndaki galeride ziyaret edilebilir.

Kurulduğu günden bu yana Avrupa ve Amerika başta olmak üzere uluslararası sanat kurumlarında önemli çalışmalar yürüten Sevil Dolmacı Art Consultancy, bu sefer ünlü İtalyan sanatçı Loris Cecchini'nin Türkiye'deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor.

Loris Cecchini'nin İstanbul'daki ilk sergisi olan "Seed Syllables'ın açılışına Engin Altan Düzyatan, İnci Ertuğ, Sevda Elgiz, Ece Kurdoğlu, Erhan Aydınlar, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Hakan Çarmıklı, Lorenzo Fiaschi, Johan Konig, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş gibi sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları katıldı.

Avrupa'da Galleria Continua ve New York'ta Leila Heller Gallery tarafından temsil edilen Loris Cecchini, dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği projeler ve müze sergileri ile öne çıkıyor. Farklı medyaları kullanmayı önemseyen sanatçının yerleştirme, heykel, fotoğraf, desen gibi birçok alanda ürettiği eserleri İstanbul Elgiz Müzesi başta olmak üzere, Hong Kong, Pekin, Paris, Roma, Köln, Brüksel, New York, Washington gibi şehirlerdeki önemli kurumsal koleksiyonlarda yer alıyor. Özellikle büyük ölçekli yerleştirmeleri ile tanınan Cecchini, 2006'da Cloudless adlı eseri ile MoMA PS1'da yer aldı. 2017 yılında ise Ceechini, Hervé Mikaeloff küratörlüğünde Venedik Bienali paralel etkinliği olarak Fondaco dei Tedeschi'de mekânı saran yerleştirmesiyle izleyenlerle buluşuyor.

Yetenekli sanatçı Loris Cecchini'nin "Seed Syllables" adlı sergisi 2 Kasım tarihine kadar görülebilir.