"See Now Buy Now" İle Gızıa Gate 'te

Türkiye'nin en beğenilen ve takip edilen tasarımcılarının koleksiyonlarını aynı çatı altında satışa sunan "Türk Modasının Buluşma Noktası" GiziaGATE, moda haftasını kutluyor.

GiziaGATE, geçtiğimiz sezonlarda da Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında gerçekleştirdiği See Now Buy Now etkinliğine bu sezonda devam ediyor.

Dünyadaki diğer Moda Haftalarında olduğu gibi, moda takipçilerine defilelerde sergilenen koleksiyonlara eş zamanlı sahip olma avantajı sunan GiziaGate, bu ayrıcalıklı satış etkinliğine bir kez daha ev sahipliği yapıyor.

Ünlü tasarımcı Mehtap Elaidi 18/19 Sonbahar Kış koleksiyonu defilesinden hemen sonra 30 Mart tarihinden itibaren sadece bir hafta boyunca GiziaGate Zorlu AVM mağazasında satışa sunulacak.

Tasarımcı Gül Ağış imzasını taşıyan Lug Von Siga 2018/19 Sonbahar Kış koleksiyonu ise yine 30 Mart tarihinden itibaren bir hafta süresince GiziaGate Nişantaşı mağazasında satışta olacak.

Moda takipçileri bu yılki Fashion Week kapsamında GiziaGate bünyesindeki bu iki tasarımcının 2018/19 Sonbahar Kış koleksiyonlarını yakından inceleyip, sipariş verebilecek ve herkesten önce sahip olabilecek.