Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi (2)
2 KARDEŞ, SERBEST BIRAKILDI Karaman'da 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
17.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:28
2 KARDEŞ, SERBEST BIRAKILDI
Karaman'da 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA