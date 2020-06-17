Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi
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Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi

KARAMAN'da, 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), adliyeye sevk edildi.

Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi
17.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:31

KARAMAN'da, 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), adliyeye sevk edildi.  

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında, Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman B., caddede yürüdüğü sırada İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine  bıçakla saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kardeş, otomobilleriyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kalçasından yaralanan Osman B. de gelen ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Osman B., sedye ile acil servise taşındığı sırada İsmet-Murat G. kardeşlerin yumruklu saldırısına uğradı. Arbede sırasında devrilen sedyeden düşen Osman B., polis ve  güvenlik görevlilerince saldırganların elinden kurtarıldı. Ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan kardeşler, bugün adliyeye sevk edildi. İkilinin ifadelerinde, Osman B.?yi kendilerine yan baktığı için dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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